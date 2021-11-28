Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Yanık'ın konvoyunda kaza: 3 koruma polisi yaralandı
Tokat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı takip eden konvoydaki otomobilin devrilmesi sonucu biri kadın 3 koruma polisi yaralandı.
Samsun'daki programlarının ardından Tokat'a geçen Bakan Yanık'ın konvoyundaki otomobil, Güzeldere köyü mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak tarlaya devrildi.
Kazada biri kadın 3 koruma polisi yaralandı.
Yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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