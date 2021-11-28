Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de sobadan zehirlenen çiftten biri yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri hayatını kaybetti, eşi ise hastanede tedavi altına alındı.
Kırıkkale’nin Karşıyaka Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde kalan 61 yaşındaki babası Ramazan ve annesi Eşme Şaşmaz'a telefonlarından ulaşamayan oğulları Mülazım Şaşmaz, babasının evine gitti.
Kapıyı açan olmayınca kırarak içeri giren Şaşmaz, baba ve annesini odada hareketsiz yatarken buldu.
Şaşmaz'ın haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından babanın hayatını kaybettiğini belirledi, anne ise hastaneye kaldırıldı.
Fenalık geçiren Şaşmaz'ın yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
Etiketler: Kırıkkale Soba Zehirlemesi
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