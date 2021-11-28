Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli’de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Bağbaşı Mahallesi Hüseyin Çelik Caddesi’ndeki 2 katlı evin giriş katında oturan Seher T.’ye ait evin mutfak kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ev sahibi kadın, görevliler tarafından dışarıya çıkartıldı.
Söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.
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