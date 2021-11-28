Aksaray’ın Karkın Köyü girişinde, 27 yaşındaki Ahmet Yağdı idaresindeki otomobil, devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçtaki Nazlı Şahin, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Yağdı ile otomobildeki Mustafa Yıldırım hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Yağdı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada hurdaya dönen aracın parçalarının metrelerce uzağa fırladığı görüldü.