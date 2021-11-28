Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kablo çalan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde kablo hırsızlığı yapan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğerinin işlemleri devam ediyor.
Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çömlekçi Mahallesinde bir telekomünikasyon firmasına ait iletişim kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, S.A. isimli şüpheliyi kabloları yakarak bakır kısımlarını çıkardığı sırada evinde yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Ödemiş'in Kurucuova Mahallesi'nde de direklerden iletişim kablolarının çalındığı bilgisi üzerine başlatılan çalışmada M.K. isimli şüpheli kabloları yaktığı esnada suçüstü yakalandı.
M.K'nın yapılan sorgulamasında 15 hırsızlık soruşturmasının bulunduğu belirtildi. Adli makamlara sevk edilen M.K'nın işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Fiber Kablo İzmir Telekomünikasyon
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