Tokat'ta, ekim ayında orman alanından yola inen, 3 yaşındaki yavru bozayıya araç çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, ağır yaralı bozayıyı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sinop Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Burada yapılan muayenede bozayının şoka girdiği, doğal tepkilerinin azaldığı, sıvı ve enerji kaybı yaşadığı belirlendi.

Travma sonucu sinir sisteminde hasar oluştuğu belirlenen bozayının genel durumunun iyileştirilmesi için tıbbi tedavisine başlandı.

İlk geldiğinde hiçbir şey yemeyen bozayı, rehabilitasyon merkezi çalışanları tarafından beslendi.

3 haftalık tedavi süreciyle iyileşerek doğaya uyum sağlayacak duruma geldikten sonra, DKMP ekipleri, tekrar Sinop'tan Tokat'a getirerek, doğal yaşam alanına bıraktı.