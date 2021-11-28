Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doyran Mahallesi Karabelen mevkisindeki Bizans Manastırı çevresinde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Antalya Kaçak Kazı
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