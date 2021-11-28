Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 07:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Erzincan Refahiye ilçesi Akarsu köyü yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkiinde meydana geldi.
Sürücü Ünal G'nin kullandığı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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