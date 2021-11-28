Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 04:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da evcil hayvan mağazasında yangın
İstanbul Bayrampaşa'da, bir evcil hayvan mağazasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi üzerinde bulunan evcil hayvan mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle çok sayıda kuşun öldüğü belirlendi.
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