Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı
Manisa'da, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki 41 ABT 263 plakalı hafif ticari araç eski Muradiye yolunda C.Ç. idaresindeki 35 AP 0295 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan H.Y. (53) ve H.H. (53) yaralandı.
Ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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