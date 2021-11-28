Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 00:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hacettepe Üniversitesi öğrenci yurtları yemekhanesinde yedikleri yemek sonrası bazı öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.
Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci Yurtları yemekhanesinde yedikleri yemekten sonra bazı öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
“Üniversitemiz Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci Yurtlarında yemekhaneden kaynaklandığı düşünülen gıda zehirlenmesi vakalarıyla karşılaşılmıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli numuneler alınmış olup gelecek tahlil sonuçlarına göre ilgililer hakkında gerekli işlemler tesis edilecektir.”
November 27, 2021
Etiketler: Ankara
Son Haberler
- 01:35
- 01:24
- 00:25
- 23:46
- 23:35
Sıradaki Haber
Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Erzurum'a ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz