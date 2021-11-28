Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci Yurtları yemekhanesinde yedikleri yemekten sonra bazı öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Üniversitemiz Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci Yurtlarında yemekhaneden kaynaklandığı düşünülen gıda zehirlenmesi vakalarıyla karşılaşılmıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli numuneler alınmış olup gelecek tahlil sonuçlarına göre ilgililer hakkında gerekli işlemler tesis edilecektir.”