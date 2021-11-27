Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kalorifer dairesinde çıkan yangın ahıra sıçradı: 16 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: DHA]
Ağrı'da bir evin kat kaloriferi dairesinde yangın çıktı. Alevler dairenin yanındaki ahıra da sıçradı. Yangında 16 küçükbaş hayvan telef olurken, ahır ve kalorifer kazan dairesinde hasar oluştu.
Kent merkezi Fırat Mahallesi'nde yaşayan Halil Sümbül'ün evine ait kat kalorifer kazanının olduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kazan dairesi ve yangının sıçradığı ahırı söndürmek için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Kontrol altına alınan yangında 16 koyun telef olurken ahır, kömürlük ve kazan dairesinde hasar oluştu.
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde silahlı kavga: 6 yaralı, 21 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz