Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 10:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da lodos çatıları uçurdu
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar sökülerek yola devrildi.
Bursa'da sabah saatlerinde şiddetli başlayan lodos çatıları uçurdu yanı sıra ağaçları da sökerek yolları zaman zaman trafiğe kapattı.
Uçan çatılar evlere ve arabalara zarar verdi.
Evi ve arabası lodos nedeniyle zarar görenler sabah büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.
Etiketler: Bursa Meteoroloji Hava Durumu
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