Kaza, Tuzla'da 25 Kasım Perşembe günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Yasemin Ural otomobiliyle cadde üzerinde ilerlediği sırada düşen çantasını almak için öne eğildi.

Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle bir kasap dükkanının cam korkuluklarından içeri girdi. Araç daha sonra park halindeki 2 otomobile ve seyir halindeki 1 otomobile çarparak durabildi.

Kazada yan yana bulunan 3 dükkan ve 3 araçta hasar meydana geldi.

Yaya ölümden döndü

Şans eseri ölü ya da yaralının bulunmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin çıktığı kaldırımda yürüyen bir kadını teğet geçtiği, ardından aracın bir kasap dükkanının cam korkuluklarından içeri girdiği, kaldırımdaki kadının korkuyla kaçtığı ve otomobilin kaldırımda ilerledikten sonra diğer araçlara çarptığı görülüyor.