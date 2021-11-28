Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji vatandaşlardan tedbirli olmaları yönünde çağrı yaptı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, söz konusu 4 ilde yarın saat 06.00'dan itibaren gün boyu hızı saatte 50 ila 80 kilometreyi bulması öngörülen kuvvetli rüzgar ve yer yer 70 ila 110 kilometre esmesi tahmin edilen tam fırtına bekleniyor.
Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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