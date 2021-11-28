Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 1000 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, bir tırda yapılan aramada 1000 litre etil alkol ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Mersin’de, kente yüklü miktarda etil alkol sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında önlem aldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Mersin gişesinde şüphelenilen bir tırı durduran ekipler, dorsedeki aramada toplamda 1000 litre olan 200 bidon etil alkol buldu.
Gözaltına alınan tır sürücüsü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak İçki Mersin Polis Sahte Alkol
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