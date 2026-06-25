Ankara'daki sağlık tesisleri NATO Zirvesi süresince tam kapasiteyle hizmet verecek

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, zirve süresince kentteki tüm sağlık tesislerinde hizmet sunumunun normal işleyişiyle ve tam kapasiteyle devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda; acil servisler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, yataklı tedavi hizmetleri ve acil müdahale gerektiren tüm sağlık birimlerinin kesintisiz mesai yapacağı aktarıldı. Ayrıca şehir içi ulaşımda yaşanabilecek olası yoğunluk ihtimali dikkate alınarak, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde aksama yaşamaması için MHRS planlamalarında gerekli düzenlemelerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Uluslararası organizasyonlarda bu tür tedbirlerin alınmasının olağan ve uluslararası standartlara uygun uygulamalar olduğu vurgulanan açıklamada, yapılan tüm planlamaların vatandaşların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaya devam etmesini sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesinin önem arz ettiği belirtildi.