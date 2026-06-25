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Türkiye
AA 25.06.2026 17:03

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketine yönelik soruşturmada 6 şüpheli gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında aralarında şirketin eski yöneticilerinin bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketine yönelik soruşturmada 6 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2023 yılına ait iki ayrı ihale sonucunda "resmi belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri öne sürülen, aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şirketin eski yöneticileri H.Ş., M.A.B., G.B. ile elektrik mühendisi S.Ö. inşaat mühendisi S.Ç. ve ambar sorumlusu S.A. gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen eski Heval Savaş Kaya'nın başka suçlardan tutuklu olduğu belirtildi.

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