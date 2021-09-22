Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 04:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da zincirleme kaza: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde aynı yönde ilerleyen iki otomobilden biri, diğerine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, caddede park halinde bulunan 5 araca daha çarparak durabildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine ilk yardım, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen iki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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