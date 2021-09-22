Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde aynı yönde ilerleyen iki otomobilden biri, diğerine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, caddede park halinde bulunan 5 araca daha çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine ilk yardım, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen iki sürücü hastaneye kaldırıldı.