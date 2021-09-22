Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 03:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hava soğuyor, yağış geliyor
Hava artık soğuyor. Yarın sıcaklığın yurt genelinde 6 ila 10 derece azalması bekleniyor. Havanın serinlemesiyle, iki gün boyunca sağanak yağışlar etkili olacak. Kuzey ve doğu bölgelerinde yağış pazara kadar sürecek.
Sonbaharla birlikte hava serinledi. Hava sıcaklığı, Marmara Bölgesi’nden başlayarak yarından itibaren yurt genelinde 6 ila 10 derece düşecek.
Isı değişimi, yağışı da beraberinde getirecek.
İstanbul ve çevresinde yağış yarın şiddetlenecek. Yağışlı hava iki gün boyunca yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak.
Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de kuvvetli yağış etkili olacak.
Cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın yurdu terk etmesi bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji
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