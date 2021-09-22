Sonbaharla birlikte hava serinledi. Hava sıcaklığı, Marmara Bölgesi’nden başlayarak yarından itibaren yurt genelinde 6 ila 10 derece düşecek.

Isı değişimi, yağışı da beraberinde getirecek.

İstanbul ve çevresinde yağış yarın şiddetlenecek. Yağışlı hava iki gün boyunca yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak.

Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de kuvvetli yağış etkili olacak.

Cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın yurdu terk etmesi bekleniyor.

