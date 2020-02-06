Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde de yoğun bir şekilde devam etti, kentin birçok noktası beyaza büründü.

Yoğun kar yağışı, öğrenciler ve velilerde kar tatili beklentisi yarattı. İlk ve orta düzeyde eğitim alan yüz binlerce öğrenci, "Ankara'da yarın okullar tatil mi" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil olacak mı (7 Aralık 2020)?

Öğrencilerin beklediği kar tatili hakkında Ankara Valiliğinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Mamak ilçesinde karla mücadele çalışmaları

Mamak ilçesinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tüm mahallelerde karla mücadele çalışması yapan Mamak Belediyesi ekipleri, kaldırımları da temizleyerek yayaların güvenliğini sağlıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, 161 kritik noktada konumlandırılan 100 araç ve bin kişiden oluşan karla mücadele ekiplerinin ana hatların kapanmaması için yoğun bir mesai harcadığını söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Köse, Mamak Belediyesinin karla mücadele eylem planı çerçevesinde oluşturduğu kriz masasıyla sorunlu bölgelere anında müdahale edildiğini kaydetti.

Köse, Vatandaşların Mamak Çözüm Merkezi'nin 444 0 149 numarasını arayarak olumsuz durumları bildirebileceklerini ifade etti.

İstanbul'da kar yağışı başladı mı? İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verildi.

Söz konusu değerlendirmelerde şu bilgilere yer verildi:

"Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir. Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışının başlayacağı, cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir."

Rüzgarın, kentte kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat), cumartesi gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesinin beklendiği aktarıldı.

Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek

Açıklamada ayrıca, kuvvetli kuzeybatılı rüzgarlarla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) düşerek, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği bilgisi verildi.

Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle il genelinde buzlanma ve don olayı beklendiği aktarılan açıklamada, "Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa Yakası ve güney kıyılarında 1-3 santimetre, Anadolu Yakası'nın iç ve kuzey kesimlerinde 3-5 santimetre örtü bırakması tahmin edilmektedir." denildi.

Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz için bu gece saatlerinden itibaren yoğun kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin'de bu gece saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, yarın bölgenin iç kesimleri ile rakımı 500 metrenin üzerindeki yerlerinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise bölge genelinde 10 Şubat Pazartesi öğle saatlerine kadar yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bu nedenle muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.