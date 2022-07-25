Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 285 zanlıdan 38'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 18-24 Temmuz'da düzenlediği operasyonlarda, 44 kilo 900 gram uyuşturucu, 4 tabanca, 8 bin 400 hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 285 zanlıdan 38'i tutuklandı.
Etiketler: Ankara Narkotik Uyuşturucu
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