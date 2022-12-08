Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da tarihi eser operasyonu: 229 sikke ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Beypazarı'nda tarihi eser operasyonu düzenlendi. Operasyonda farklı dönemlere ait 229 sikke ele geçirilirken, bir şüpheli de gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı timleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Beypazarı'nda ikamet eden K.D'nin izinsiz kazı yaptığını ve bulduğu tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalıştığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda K.D. gözaltına alınırken, üst ve araç aramasında farklı dönemlere ait 229 sikke ele geçirildi.
Malzemelere el konulurken, K.D. hakkında adli işlemlere başlandı.
Etiketler: Ankara Tarihi Eser
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