Ankara İl Jandarma Komutanlığı timleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Beypazarı'nda ikamet eden K.D'nin izinsiz kazı yaptığını ve bulduğu tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalıştığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda K.D. gözaltına alınırken, üst ve araç aramasında farklı dönemlere ait 229 sikke ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, K.D. hakkında adli işlemlere başlandı.