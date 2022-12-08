Adem Turan isimli 30 yaşındaki engelli vatandaş, cep telefonuna gelen ‘ek gelir’ vaadli mesajda bulunan linke tıkladı ve sanal ortam üzerinden henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheliyle konuşmaya başladı.

Şüpheli şahıs ya da şahıslar, engelli gence bir sanal alışveriş sitesi üzerinden satış yaparak para kazanacağını ve belirtilen miktardaki ücretleri geri alacağı koşuluyla yönlendirdiği hesaba para yatırmasını istedi.

Adem Turan, şüphelilerin istediği miktarı karşılamak için maaş müşterisi olduğu bankadan 8 günde toplamda 185 bin lira kredi çekti.

Sanal ortam üzerinden şüphelilerin hesabına parayı yatırmasının ardından geri dönüş alamayan Turan, durumu ailesiyle paylaştı. Çocuklarının dolandırıldığını anlayan aile karakola giderek şikayetçi oldu.

“Ailemin borcu vardı, yardım etmek istedim”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan engelli genç Adem Turan, “Telefonuma gelen mesajdaki ‘ek gelir’ linkine tıkladım. Linke tıklayınca Whatsapp üzerinden bir numaraya yönlendirildim ve bir kadınla konuşmaya başladım. İnternet üzerinden satış yaparak para kazanabileceğimi söyledi. Önce para yatırmam gerektiğini sonra yatırdığım paranın iade edileceğini söylediler.

Param olmadığını belirtince çevremden ya da bankadan kredi çekmemi söyledi. Ailemin borcu vardı, engelli kız kardeşim vardı, yardım etmek istedim. Bende gidip aralıklı olarak toplamda 185 bin Lira kredi çekip bana şifresi verilen hesaba yatırdım. Sonra kimseye ulaşamadım. Ben kandım, kimse kanmasın” dedi.

“Bu borcu ödemesi için yemeden içmeden 4 sene çalışması lazım”

Şüphelilerin yakalanmasını isteyen anne Fatma Turan, “Oğlum bize dolandırıldığını söyledi. Karakola giderek şikayetçi olduk. Oğlumu dolandıranların yakalanmasını istiyoruz. Bankaya 185 bin Lira borçlu olduk.

Bu borcu ödemesi için yemeden içmeden 4 sene çalışması lazım. 8 kez kredi çekmiş. Bize yardım etmek için bu işlere kalkışmış. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Bunu yapanların yakalanmasını istiyorum” diye konuştu.