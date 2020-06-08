Jandarma Genel Komutanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda S.C, E.B. ve M.D. tarafından renkli reçeteli ilaçların, kanuna aykırı olarak yurt dışı bağlantılı kişilere pazarlanacağı tespit edildi.

Alınan arama kararı doğrultusunda 4 Haziran'da Keçiören ve Yenimahalle'deki depolara düzenlenen operasyonda 975 bin kontrole tabi hap ele geçirildi.

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Gözaltına alınan S.C, E.B. ve M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Metamfetamin üretiminde etken maddeler içerdiği belirlenen hapların koronavirüs pandemisi sürecinde yurt dışına pazarlanamadığı için şüpheliler tarafından depolarda saklandığı tespit edildi.