Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da jandarma, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Yurt dışına satılmak istenen 975 bin renkli reçeteli hap ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda S.C, E.B. ve M.D. tarafından renkli reçeteli ilaçların, kanuna aykırı olarak yurt dışı bağlantılı kişilere pazarlanacağı tespit edildi.
Alınan arama kararı doğrultusunda 4 Haziran'da Keçiören ve Yenimahalle'deki depolara düzenlenen operasyonda 975 bin kontrole tabi hap ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan S.C, E.B. ve M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
Metamfetamin üretiminde etken maddeler içerdiği belirlenen hapların koronavirüs pandemisi sürecinde yurt dışına pazarlanamadığı için şüpheliler tarafından depolarda saklandığı tespit edildi.
Etiketler: renkli reçeteli hap ankara uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 16:43
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