Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanan Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp ve Argıncık Semt kütüphanelerine koronavirüs tedbirleri kapsamındaultraviyole ışınları yayan cihaz yerleştirdi.

Yerleştirilen cihaz sayesinde, kütüphanedeki kitaplar ultraviyole ışınlarla sterilize ediliyor.

"Bir dakikata sterilize ediliyor"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, belediyeye ait 7 kütüphane bulunduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

"Bu kütüphanelerin 3'üne pandemi döneminde olduğumuz ve daha sonra da kullanılmak üzere ultraviyole ışınları yayan kitap steril etme cihazı yerleştirdik. İçerisinde ultraviyole ışınları var. Kitaplarımız emanetten geldikten sonra içerisine koyup düğmesine bastığımızda 1 dakika içerisinde kitaplar sterilize oluyor."

Öte yandan, kentte bulunan 4 kütüphane için de aynı cihazların siparişi verildi.