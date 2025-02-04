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Türkiye
AA 04.02.2025 18:40

Ankara'da sahte içki denetimleri artıyor

Ankara Valiliği kentte son günlerde sahte içkiden ölümlerde artış gözlendiğini, sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin yürütüldüğünü açıkladı.

Ankara'da sahte içki denetimleri artıyor

Ankara Valiliği kentte son günlerde sahte içkiden ölümlerde artış gözlendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada kentte son günlerde sahte içkiye bağlı ölüm olaylarında artış gözlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve gıda denetim birimlerimiz yoğun tahkikat ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte ve çeşitli miktarlarda sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmekte olup; sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemler titizlikle yürütülmektedir.

Ancak, sahte alkol üretimi, satışı ve kullanımıyla mücadelede, yetkili birimlerimizin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, vatandaşlarımızın da yetkili olmayan yerlerden alkol temini yoluna gitmemeleri, sahte alkol üreten ve satanları kolluk kuvvetlerimize ve gıda denetimiyle yetkili kurumlarımıza bildirmeleri en kıymetli destek olacaktır."

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