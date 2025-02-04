Çok Bulutlu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 04.02.2025 15:56

19 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli kar yağışına dikkat

İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de 19 ilde beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

19 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli kar yağışına dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Kar yağışı akşam saatlerinden sonra ve yarın Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde, Nevşehir'in doğu, Malatya'nın ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacak.

Batı Karadeniz'deki kar yağışları, yarın öğleden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.

ETİKETLER
Kar Yağışı Meteoroloji
Sıradaki Haber
Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:29
Darphane UTTS çip fiyatlarıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:29
İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Tubas kentinde 60 aileyi zorla evlerinden çıkardı
17:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Şara görüşmesi başladı
17:27
İsveç'te silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
17:13
Girişimlere 45,4 milyon liralık "melek yatırımcı" desteği sağlandı
17:06
Avustralya'da hükümete ait cihazlarda DeepSeek'in kullanımı yasaklandı
Keçiören'de mahalle sakinleri "heyelan korkusu" yaşıyor
Keçiören'de mahalle sakinleri "heyelan korkusu" yaşıyor
FOTO FOKUS
Ankara'da inşaat alanında yangın
Ankara'da inşaat alanında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ