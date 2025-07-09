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Türkiye
DHA 09.07.2025 09:24

Ankara'da sahte evlilik operasyonu: 30 gözaltı

Ankara'da sahte belge düzenleyerek vize tarihi geçmiş Fas uyruklu kadınların para karşılığı Türk erkeklerle evlendirilmesine ilişkin yürütülen operasyonda, 10'u evlendirme memuru 30 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da sahte evlilik operasyonu: 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, sahte belge düzenleyerek vize tarihi geçmiş Fas uyruklu kadınların, para karşılığı Türklerle evlendirildiği belirlendi.

Yürütülen araştırmada 9 ayrı ilçe belediyesinde görevli evlendirme memurları ile aracı kişiler tarafından birçok kişinin, para karşılığı vize süresi dolmuş ve ülkede bulunması yasal olmayan FAS uyruklu olan kadınlarla evlendirildikleri ortaya çıktı.

Bu kadınlar adına düzenlenmesi gereken ve Fas hükümetinin verdiği evlilik için hukuki ehliyet belgesinin sahte olarak düzenlendiği saptandı. Operasyonda 10'u evlendirme memuru, toplam 30 kişi gözaltına alındı.

Evliliklerin, yasal sahte belge ile gerçekleşmesi nedeniyle iptal edileceği ve yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edileceği belirtildi. 

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