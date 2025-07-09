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Türkiye
AA 09.07.2025 07:45

Bartın'ın Merkez ilçesindeki alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Bartın'ın Merkez ilçesi Ağdacı Mahallesi'nde bir alan "Bartın Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Bartın'ın Merkez ilçesindeki alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Bartın'ın Merkez ilçesindeki alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bartın'ın Merkez ilçesi Ağdacı Mahallesi'ndeki 3 bin 461 metrekarelik alan "Bartın Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tahsis edildi.

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki taşınmazlar için kamulaştırma kararı

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Bursa'nın Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi ile Kestel İlçesi Ahmet Vefik Paşa ve Kale mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan taşınmazın Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Karar, taşınmaz üzerindeki konutlarda yaşayanların sanayi kaynaklı yangın, patlama ve çevre kirliliği gibi tehlikelerden korunması için tahliye edilmesi ve söz konusu bölgedeki sanayi yatırımlarının ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla alındı.

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