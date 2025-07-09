Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.07.2025 02:52

Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole devrildi. Yaşanan kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

İlçeye bağlı Aşağı Karadere köyü yakınlarındaki Çamin Yaylası mevkiinde seyreden İbrahim K. yönetimindeki kamyonet şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü hayatını kaybetti, beraberindeki eşi Ayşe K. ile İbrahim H., Saadet H., Hamdiye H.Ç. ve Yiğit Çınar Ç. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayşe K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Gümüşhane Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İETT otobüsü ticari araca arkadan çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:12
Uşak ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında
03:29
15 Temmuz'da bazı seferler ücretsiz olacak
02:06
Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdas edildi
02:06
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" yürürlüğe girdi
00:59
Texas'taki sellerde 109 kişi öldü, 160'tan fazla kişi kayıp
00:54
İETT otobüsü ticari araca arkadan çarptı
ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 109 ölü, 160 kayıp
ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 109 ölü, 160 kayıp
FOTO FOKUS
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ