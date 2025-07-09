Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

İlçeye bağlı Aşağı Karadere köyü yakınlarındaki Çamin Yaylası mevkiinde seyreden İbrahim K. yönetimindeki kamyonet şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü hayatını kaybetti, beraberindeki eşi Ayşe K. ile İbrahim H., Saadet H., Hamdiye H.Ç. ve Yiğit Çınar Ç. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayşe K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.