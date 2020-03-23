Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da sahte dezenfektan operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası polis ekiplerinin iki adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda sahte dezenfektan üreten iki kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşın sağlığını tehdit eden maddelerle sahte dezenfektan üretimi yapan kişilere yönelik çalışma başlatan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 17 bin 364 el dezenfektanı üretiminde kullanılan materyal ve 6 bin 505 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili suçüstü yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: suçüstü kovid-19 koronavirüs dezenfektan ankaraSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 22:11
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