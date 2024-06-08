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Türkiye
AA 08.06.2024 15:57

Ankara'da sağanak sele döndü: Metro seferleri durduruldu

Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Ayaş yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bazı metro girişlerini su basması dolayısıyla seferler durduruldu. Trafikteki bazı sürücüler ve yolcular da araçlarında mahsur kaldı.

Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanak, birçok ilçede yollarda su birikintilerine neden oldu. Ayaş yolu da yoğun yağış sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çok sayıda araç sürücüsü, ekiplerin suyu tahliye etmesini bekledi. Bu arada yolda kalan bazı araçlar, iş makineleri ve forkliftlerle suyun olmadığı alanlara çekildi.

Metro girişlerini su basması nedeniyle de metro seferleri durduruldu.

Ankara'da sağanak sele döndü: Metro seferleri durduruldu

Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu.

Çalışmalar sonuçlanana kadar, OSB-GOP-Fatih-Harikalar Diyarı-Devlet Mah. istasyonları arasında hizmet verilemeyecek. Bu güzergahta ulaşım ring otobüsleriyle sağlanıyor. Metro seferleri ise Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam ediyor.

Ankara'da sağanak sele döndü: Metro seferleri durduruldu

Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara'da sağanak sele döndü: Metro seferleri durduruldu

Göle dönen D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı.

Ankara'da sağanak sele döndü: Metro seferleri durduruldu

Sele kapılan otomobil tarlaya sürüklendi

Polatlı ilçesinde park halindeki bir otomobil, sel sularına kapılarak tarlaya sürüklendi. Selde tarlaya sürüklenen araç, suların çekilmesiyle ortaya çıktı. Aracın içerisinde sürücü olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara'da sağanak sele döndü: Metro seferleri durduruldu

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