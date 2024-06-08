Ankara'da sağanak sele döndü: Metro seferleri durduruldu

Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanak, birçok ilçede yollarda su birikintilerine neden oldu. Ayaş yolu da yoğun yağış sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çok sayıda araç sürücüsü, ekiplerin suyu tahliye etmesini bekledi. Bu arada yolda kalan bazı araçlar, iş makineleri ve forkliftlerle suyun olmadığı alanlara çekildi.

Metro girişlerini su basması nedeniyle de metro seferleri durduruldu.

Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu.

Çalışmalar sonuçlanana kadar, OSB-GOP-Fatih-Harikalar Diyarı-Devlet Mah. istasyonları arasında hizmet verilemeyecek. Bu güzergahta ulaşım ring otobüsleriyle sağlanıyor. Metro seferleri ise Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam ediyor.

Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Göle dönen D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı.

Sele kapılan otomobil tarlaya sürüklendi

Polatlı ilçesinde park halindeki bir otomobil, sel sularına kapılarak tarlaya sürüklendi. Selde tarlaya sürüklenen araç, suların çekilmesiyle ortaya çıktı. Aracın içerisinde sürücü olmadığı bilgisine ulaşıldı.