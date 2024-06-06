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Türkiye
AA 06.06.2024 22:45

Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı. Sincan'da fırtına nedeniyle tabela devrildi. Devrilen tabelanın altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti. Keçiören'de araçlar selde sürüklendi, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Başkentte sağanağa dışarıda yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yer yer aksama yaşandığı görüldü. Trafiğin yoğun olduğu bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıldırım düşmesi nedeniyle kentin batı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığını, yağışın olumsuz etkilerine karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olmasının beklendiğini duyurmuştu.

Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü

Fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı.

Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü.

Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Keçiören'de araçlar selde sürüklendi, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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