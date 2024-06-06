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Türkiye
AA 06.06.2024 19:06

Bakan Göktaş'tan, mezuniyet gösterisine alınmayan otizmli çocuğa destek

Bakan Göktaş, İstanbul'da bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisine otizmli çocuğun alınmamasına ilişkin, "Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısında, evladımızın ve ailesinin yanındayız" açıklamasını yaptı.

Bakan Göktaş'tan, mezuniyet gösterisine alınmayan otizmli çocuğa destek
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İstanbul'da otizmli bir çocuğun anaokulundaki mezuniyet gösterisine alınmamasıyla ilgili görüntüler üzerine, çocuğun annesiyle telefonda görüştüğünü belirtti.

Çocuğun annesine, her zaman yanında olduklarını, ihtiyaç duyacakları her türlü desteği sağlayacaklarını ifade ettiğini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Biz, çocuğun insanlığın ortak emaneti olduğuna inanan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Çocuklar söz konusu olduğunda onlardan başka koruyacağımız hiçbir üstün yararın olmadığına inanırız. Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısında, evladımızın ve ailesinin yanındayız. Her biri toplumumuzun ayrılmaz, vazgeçilmez parçaları olan engelli bireylere karşı sorumluluk bilincimizin samimiyet ve toplumsal duyarlılık temelinde gelişmesini temenni ediyorum."

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Mahinur Özdemir Göktaş
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