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Ankara'da polis aracı bariyerlere çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da bir otomobilin sıkıştırması sonucu bariyerlere çarpan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.
Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde seyir halindeki polis aracı, Gökmen P. idaresindeki otomobil tarafından sıkıştırıldı.
Polis memurunun otomobile çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu polis aracı refüjdeki bariyerlere çarptı.
Polis aracındaki 2 memur yaralanırken, kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Yaralı polisler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gökmen P, polisin takibi sonucu Pursaklar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: ankara altındağ polis aracı trafik KazasıSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 05:48
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