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Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Asmalı Mescid Mahallesi Şehbender Sokağı'ndaki kullanılmayan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Beyoğlu metruk bina yangınSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 04:27
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