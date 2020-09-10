Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 15 arazöz ve çok sayıda itfaiye ile müdahale edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: orman yangını Manavgat antalyaSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 04:35
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