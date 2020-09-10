Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 kişi yakalandı
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle aranan firari 2 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışmasıyla FETÖ üyeliğinden aranan firari 2 kişinin İzmit ilçesinde saklandığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda firari şüpheliler saklandıkları adreslerde yakalandı
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Kocaeli FETÖ operasyonu mitSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 02:22
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