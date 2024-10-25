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Türkiye
TRT Haber 25.10.2024 08:27

Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı kararı

PKK/KCK'nın örgütsel etkinliklere katılan ve örgüt propagandası yapan 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katılarak, bölücü terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

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Ankara PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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