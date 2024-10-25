Açık 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.10.2024 06:24

Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde B.Y. idaresindeki otomobil, Musluklar köyü mevkisinde M.Ç. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki İpek Kurt ve Pınar Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil ve tır sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kurt ve Albayrak'ın cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İpek Kurt'un, otomobil sürücüsünün annesi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Bolu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:50
Starbucks'ta panik: Satışlar küresel ölçekte düştü, yeni CEO zor bir sınavda
06:43
Radyo kanalı gazetecileri işten çıkarıp, yapay zeka sunucularla değiştirdi
06:43
Yapay zeka robotunun yaptığı resim, açık artırmada 120 bin dolardan fazlaya satılabilir
06:33
Sultangazi'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
06:31
Venedik, giriş ücreti alınan gün sayısını iki katına çıkaracak
06:31
Palandöken'de termometreler eksi 10 dereceyi gördü
TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı
TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
24 Ekim 1945'te kurulan BM katliamlara sessiz kalıyor
24 Ekim 1945'te kurulan BM katliamlara sessiz kalıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ