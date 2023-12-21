Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentlilere mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları tercih etmeleri ve trafiğe kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları uyarısında bulunuldu.

Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz ve Gençlik caddelerinden devam edecek koşu, Anıttepe Spor Park Caddesi'nde son bulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen koşu, saat 10.30'da Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayacak.

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