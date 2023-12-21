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Türkiye
AA 21.12.2023 12:12

Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da, pazar günü düzenlenecek 88. Büyük Atatürk Koşusu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotograf: AA]

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen koşu, saat 10.30'da Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayacak.

Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz ve Gençlik caddelerinden devam edecek koşu, Anıttepe Spor Park Caddesi'nde son bulacak.

Başkentlilere mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları tercih etmeleri ve trafiğe kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları uyarısında bulunuldu.

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