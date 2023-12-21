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Türkiye
DHA 21.12.2023 10:29

Camını kırdığı otomobilden 2,5 milyon lira çaldı

İstanbul Başakşehir'de, bankadan para çektikten sonra otomobiliyle giden kişiyi takip eden Kolombiyalı uyruklu şahıs, otomobilde bırakılan, içinde 2 milyon 500 bin lira bulunan çantayı çaldı.

Camını kırdığı otomobilden 2,5 milyon lira çaldı

Başakşehir’de 15 Aralık Cuma günü polise başvuran M.S.K. bankadan çektiği çalıştığı şirkete ait 2 milyon 500 bin lira bulunan çantanın çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada paranın çalındığı anların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin park halindeki otomobilin yanına yaklaştığı, kelebek camını kırıp kapıyı açtıktan sonra çantayı aldığı görüldü. Şüphelinin daha sonra kullandığı sahte plakalı bir otomobille olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Olay sırasında şüphelinin suç ortağı olan bir kişinin de gözcülük yaptığı ortaya çıktı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada olayı gerçekleştiren Kolombiya uyruklu şüpheli Arnulfo D.R'nin ülkesine kaçmaya hazırlandığı tespit edildi. İstanbul Havalimanında tedbir alan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinden 4 bin 930 Euro ile 3 bin 385 lira ele geçirildi.  Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Arnulfo D.R. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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