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Türkiye
TRT Haber 21.12.2023 09:27

7 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Batı Akdeniz, Ege'nin kıyı kesimleri ile Marmara'nın güneybatısında beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 7 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

7 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

7 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için "sarı", Antalya ve Muğla için "turuncu" kodlu uyarıda bulundu.

Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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