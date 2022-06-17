Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesinde bulunan parktaki ağaçlık alanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

[Fotoğraf: DHA]

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mahallede paniğe neden olan yangın, parkın bitişiğinde bulunan camiye sıçramadan söndürüldü.

Yangından etkilenen olmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]