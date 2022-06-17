Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 02:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da parkta çıkan yangın korkuttu
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan parkta yangın çıktı. Yangın, parkın bitişiğinde bulunan camiye sıçramadan söndürüldü.
Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesinde bulunan parktaki ağaçlık alanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
[Fotoğraf: DHA]
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mahallede paniğe neden olan yangın, parkın bitişiğinde bulunan camiye sıçramadan söndürüldü.
Yangından etkilenen olmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
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