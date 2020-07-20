Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "13 Temmuz-19 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 813 kişiye toplam 731 bin 700 lira idari para cezası uygulandı" denildi.

13 Temmuz – 19 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 813 kişiye toplam 731.700 lira idari para cezası uygulandı. pic.twitter.com/9dYW8kGima — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) July 20, 2020

Valiliğin mesajında şu bilgiye de yer verildi:

"Unutmayalım; vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ce mesafe kuralına ne kadar uyduğumuza bağlı"