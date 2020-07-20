Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da maske takmayan 813 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da bir hafta içerisinde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 813 kişiye, toplam 731 bin 730 lira idari para cezası uygulandı.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "13 Temmuz-19 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 813 kişiye toplam 731 bin 700 lira idari para cezası uygulandı" denildi.
13 Temmuz – 19 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 813 kişiye toplam 731.700 lira idari para cezası uygulandı. pic.twitter.com/9dYW8kGima— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) July 20, 2020
Valiliğin mesajında şu bilgiye de yer verildi:
"Unutmayalım; vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ce mesafe kuralına ne kadar uyduğumuza bağlı"
[Grafik: TRT Haber]
Etiketler: maske takmayana ceza maske Ankara ValiliğiSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:12
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