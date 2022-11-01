Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 00:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü
[Fotograf: TRT Haber]
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yön direğine çarptı. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Çankaya'da Turan Güneş Bulvarı'ndaki alt geçitte kontrolden çıkan otomobil, yön direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü, sürücü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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