Gürül gürül akan dereleri, şelaleleri, temiz havası ve eşsiz manzaralarıyla sonbahar mevsiminde binbir renge bürünen alanda her yıl yapılan sonbahar yürüyüşü bu yıl rekor katılımla gerçekleştirildi.

Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa´nın ez uzun köknarları, Balkanların, Kafkasların ve Türkiye’nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanlarında gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden 320 doğasever katıldı.

Tabiat anıtı olarak tescillenmiş 400 yaşın üzerinde ağaçlar

Tabiat anıtı olarak tescillenmiş 400 yaşın üzerinde ladin ve köknar ağaçlarının olduğu, Çıkrıkdüzü, Güvende yaylaları ile Kabaktepe Şehitliği güzergahında bulunan alanda doğaseverler ilk olarak Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkını ziyaret etti.

Yollara halı gibi serilen ağaç yapraklarının üzerinde yürüyen, dik yamaçları yararak vadilerden akan derelerden geçen ve eşsiz manzara eşliğinde 14 kilometre boyunca molalar vererek yürüyen sporcular labirenti andıran patikaları, şelaleleri, endemik bitki çeşitliliğini ve bünyesinde bulundurduğu çok sayıdaki farklı ağaç türlerinin oluşturduğu şöleni görme fırsatı buldu.

Kalabalık olması nedeniyle düz bir parkur seçilen etkinlikte katılımcılar yürüyüş boyunca sık sık durarak sonbahar mevsiminde binbir renge bürünen, yeşilin, sarının, kahverenginin ve kırmızının tüm tonlarının hakim olduğu coğrafyayı fotoğrafladı.