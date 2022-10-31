Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 177 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 göçmen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise 135 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Ayvalık açıklarında, üç lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Ekiplerce Sahil Güvenlik botlarına alınan 135 düzensiz göçmen, Cunda Adası'na getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Ayvacık'ta 42 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ise lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 42 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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