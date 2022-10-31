Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de yatak imalathanesinde yangın
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı yatak imalathanesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yenidoğan Mahallesi Matbaacılar Sitesi'ndeki bir yatak imalathanesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlarım yatak süngerlerine ulaşması sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında alevler 3 katlı imalathaneyi sardı. İş yeri sahiplerinin ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Olay anında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişinin tedavisi olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.
Etiketler: Kayseri
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