Yenidoğan Mahallesi Matbaacılar Sitesi'ndeki bir yatak imalathanesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlarım yatak süngerlerine ulaşması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler 3 katlı imalathaneyi sardı. İş yeri sahiplerinin ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Olay anında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişinin tedavisi olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.